चार राज्यों में छह पत्नी रखने वाला बिहार का शातिर शख्स, जहां जाता वहीं बना लेता ससुराल

बिहार के जमुई जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने चार राज्यों में छह शादियां की है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है।

Bihar Young Man from Jamui did six marriages in Four States