बिलकिस बानो केसः 6000 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की रिहाई को रद्द करने की मांग की

Bilkis Bano Case: बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ करीबब 6000 लोगों ने सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सभी लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

Published: August 19, 2022 11:03:52 am

Bilkis Bano Case: Activists, Historians among 6,000 urge SC to revoke release of convicts