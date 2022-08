गैंगरेप व परिजनों के हत्यारों की रिहाई पर बोलीं बिलकिस बानो- गुजरात सरकार के इस फैसले ने न्याय के भरोसे को तोड़ा

Bilkis Bano Gagrape Case: साल 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के बाद बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी बीते सोमवार को जेल से रिहा हो गए। इनकी रिहाई के बाद बिलकिस बानो की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पढ़िए बिलकिस बानो ने अपने परिवार के हत्यारों और रेपिस्टों की रिहाई पर क्या कहा?

Bilkis Bano Reacts on Release of Her rapists Says Shaken My Faith in Justice