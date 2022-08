बिलकिस बानों केस में दोषियों की रिहाई पर राहुल गांधी का सवाल, देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे?

कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी ने बिलकिस बानो मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आए दिन वे किसी ना किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस बार उन्होंने गुजरात के बिलकिस बानो मामले को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया। दरअसल बिलकिस बानो मामले में रेप और हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाते हुए पूछा कि, आखिर की देश की महिलाओं को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

यही नहीं इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर पूरा देश देख रहा है।





