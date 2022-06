बीजेपी से जुड़े सभी लोग अग्निपथ योजना का करेंगे प्रचार, जेपी नड्डा का ऐलान

Agneepath Protest: अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। नड्डा ने कहा है बीजेपी के सभी नेता अब इस योजना का प्रचार करेंगे।

देशभर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर सरकार ने अब तक कई बदलाव किये हैं लेकिन इस योजना को वापस लेने की मांग खत्म नहीं हुई है। आज इसी योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं, मोदी सरकार का कहना है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इस योजना को लेकर अफवाह फैलाने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और सेना दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो जन-जन तक जाएँ और इस योजना का प्रचार करें।

BJP will promote Agnipath scheme across the country says JP Nadda