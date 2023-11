किस रहस्यमई बिमारी के शिकार हो रहे चीनी बच्चेे, क्या भारत में भी दिखेगा असर

Published: Nov 24, 2023 08:38:24 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Children are becoming victims of pneumonia: उत्‍तरी चीन के बच्‍चों में निमोनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है। हालात यह है कि एक दिन में अचानक सात हजार केस सामने आने के बाद से फिर से कोरोना की यादें ताजा हो गई है।