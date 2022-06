Corona in Delhi: दिल्ली में डरा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, कल के मुकाबले आज दोगुने से ज्यादा नए केस मिले

Corona Update Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण दर भी 8 प्रतिशत को पार कर गया है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी से राजधानी में कोविड को लेकर फिर से चिंता की लकीरें गहराने लगी है।

COVID 19 Cases in Delhi: वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई अन्य राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए केस कल के मुकाबले आज दोगुने से ज्यादा मिले। इसके साथ-साथ राजधानी में कोरोना का संक्रमण दर 8 प्रतिशत से ऊपर रिकॉर्ड किया गया।

Corona Updates Delhi Reports 1934 new Cases in last 24 hours