चीन में बेकाबू हुआ कोरोना, 2.6 करोड़ लोगों की होगी जांच, बुलानी पड़ी सेना

कोरोना वायरस से जंग लगातार जारी है। एशिया और यूरोप के कई देशों में अब भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इन वक्त चीन का है। यहां रोजोना कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओमिक्रॉन के BA.2 वैरिएंट ने यहां तबाही मचा रखी है। खास बात यह है कि अब सेना की मदद ली जा रही है।

कोरोना वायरस का खतरा अब तक टला नहीं है। भारत में भले ही रोजाना कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी यूरोप और एशिया के कई देशों में इसके नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल चीन का है। तीन में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। यही वजह है कि यहां सरकार ने सेना की मदद ली है। चीन में लाखों लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों में कैद हो गए हैं। यहां दो साल में अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। इंसानों के साथ-साथ जानवरों के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बीते 24 घंटे में यहां 8000 से ज्यादा केस मिले हैं। चीन ने सोमवार से जांच का बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जांच के लिए सेना के जवानों और डॉक्टरों को बड़ी संख्या में मैदान में उतारा गया है।

Coronavirus In China Army Sent For Covid 19 Testing Of 2.60 Crore People In Shanghai