कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, WHO का दावा- ओमिक्रॉन BA.2 से 10 गुना ज्यादा संक्रामक नया XE वैरिएंट

देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कोविड-19 का एक नया म्यूटेंट वैरिएंट सामने आया है। इस नए वैरिएंट का नाम XE बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठ के मुताबिक एक्सई वैरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 से करीब 10 गुना ज्यादा खतरनाक है।

कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। भारत में भले ही नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी इसका खतरा टला नहीं है। खास बात यह है कि एक कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट ने चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 का XE नाम का ये वैरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन BA.2 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। नए म्यूटेंट को लेकर WHO ने भी चिंता जाहिर की है। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि, जब तक इसके ट्रांसमिशन रेट और बीमारी के व्यवहार में कुछ खास बदलाव नहीं देखे जाते, तब तक इसे ओमिक्रॉन वैरिएंट से ही जोड़कर देखा जाएगा।

