Omicron Variant से मुकाबले के लिए जरूरी कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, NIV की रिसर्च में बड़ा दावा

कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। भारत में भले ही नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक रिसर्च में दावा किया गया है कि, ओमिक्रॉन वैरिएंट से टक्कर के लिए कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज बहुत जरूरी है।

देशभर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार ने कई पाबंदियों को अब हटा दिया है। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है, इसलिए केंद्र ने राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इन दिनों कई यूरोपीय और एशियाई देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट BA.2 ने कहर बरपा रखा है। चीन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते यहां के कई प्रांतों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। वहीं भारत में फिलहाल इसका असर नहीं दिख रहा है। इस बीच एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि, ओमिक्रॉन वैरिएंट से टक्कर या बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूरी है।

