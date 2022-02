Coronavirus Updates: 24 घंटे में 25 हजार से कम केस, पॉजिटिविटी रेट 1.80 फीसदी

एक दिन में 22,270 नए मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 22,270 नए मामले सामने आए है। जो कि पिछले दिन की तुलना में 14.1% कम हैं। पिछले 24 घंटों में 60,298 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,20,37,536 हो गई है। बीते एक दिन में कोरोना से 325 लोगों की मौत हुई है।





India reports 22,270 fresh COVID cases (14% lower than yesterday), 60298 recoveries, and 325 deaths in the last 24 hours



Active case: 2,53,739

Daily positivity rate: 1.8%

Total recoveries: 4,20,37,536

Death toll: 5,11,230



Total vaccination: 175.03 crore doses pic.twitter.com/MXoCA4rgPK