Hydel Power Project: चिनाब पावर प्रोजेक्ट में घोटाला, देशभर के 7 शहरों में 14 जगहों पर CBI ने की छापेमारी

Chenab Power Project Corruption: CBI ने गुरुवार देशभर में 14 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने ये एक्शन चिनाब घाटी पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लिया है।

CBI Raid Hydel Power Project: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (P) लिमिटेड के तीन पूर्व अधिकारियों के परिसरों पर देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी की। 2019 में जम्मू-कश्मीर में मुंबई की एक कंपनी को एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कान्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार का आरोप है।

ये छापेमारी सीबीआई की टीमों ने गुरुवार सुबह जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी समेत अन्य लोगों के आवास पर की है। इसमें सेवारत IAS अधिकारी नवीन कुमार चौधरी (जम्मू-कश्मीर के ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर विभाग के प्रधान सचिव) और पूर्व प्रबंध निदेशक एम एस बाबू और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एम के मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा का नाम शामिल है।

Corruption’ in Chenab power project, CBI conducts raids at multiple locations across country