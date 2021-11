Delhi Air Pollution: दिल्ली में तीन दिन बाद हवा का रुख बदलने से थोड़ी राहत, सीबीसीबी का अलर्ट अभी बनी रहेगी 'गंभीर' स्थिति

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा ( Delhi Air Pollution ) की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। हालांकि तीन दिन बाद सोमवार देर शाम हवा का रुख बदला, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स ( Air Quality Index ) में कुछ सुधार भी देखने को मिला है। इस सुधार ने भले ही राजधानी के लोगों को मामूली राहत दी हो, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ( CPCB ) के मुताबिक आने वाले पांच दिनों तक दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में ही बनी रहने के आसार हैं।

दिल्ली में तेज हवाओं के कारण हवा की क्वालिटी गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सोमवार का औसत AQI 390 दर्ज किया गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी है। दिवाली के बाद ये पहली बार हुआ जब एक्यूआई में मामूली सुधार दिखा।

