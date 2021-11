Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने हलफनामे में कहा- पूरे NCR में लगे लॉकडाउन तो हम भी तैयार, SC ने फटकार लगाते हुए कल तक मांगा जवाब

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दम घोंट रहे प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में एक एफिडेविट दायर किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन यह कारगर तब ही होगा जब इसे पूरे NCR में लागू किया जाए। सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को एफिडेविट दाखिल किया। इसमें केजरवाल सरकार ने कहा कि अगर प्रदूषण रोकने के लिए पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाया जाता है तो दिल्ली भी इसके लिए तैयार है।

Delhi government informs Supreme Court that it's ready to impose lockdown but since it doesn't have air boundaries, Central Government can consider having it in the entire NCR and lockdown has to be imposed as a whole.