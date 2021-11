Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा आज भी बहुत खराब, लॉकडाउन जैसे हालात, स्कूल बंद, घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution) लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा ने ना सिर्फ लोगों बल्कि सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ( Kejriwal Government ) हरकत में आई है और अब दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन ( Delhi Lockdown ) जैसे हालात बन रहे हैं, हालांकि इस बार वजह प्रदूषण है। रविवार की सुबह भी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी के साथ हुई।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगले 1 हफ्ते लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं।

Delhi | Air Quality Index (AQI) presently at 386 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



pic.twitter.com/ixdnVtN5b9