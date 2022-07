महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से डरे अरविंद केजरीवाल, अपने विधायकों से की ये अपील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनाव नहीं कराने के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है। वे नहीं चाहते कि चुनाव हो, और यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि एमसीडी का एकीकरण होने के बाद डेढ़ महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उन्होंने परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी चुनाव नहीं कराने के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है। वे नहीं चाहते कि चुनाव हो, और यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सीएम केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव कराए जाने की मांग लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर (BJP) पर निशाना साधा है।

