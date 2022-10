सैनिटरी पैड के लिए IAS से भिड़ने वाली बिहार की लड़की को मुफ्त मिलेगा पैड, पढ़ाई का खर्च भी शून्य

सैनिटरी पैड के लिए आईएएस अफसर से भिड़ने वाली बिहार की छात्रा के मदद में दिल्ली की एक कंपनी सामने आई है। इस कंपनी ने उस छात्रा को एक साल तक के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने का वायदा किया है। साथ ही छात्रा की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का आश्वासन दिया है।

Delhi Company came to help Bihari Girl who rise sanitary pads issue