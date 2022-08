Delhi Excise Case: मनीष सिसोदिया के घर CBI के बाद अब ED दे सकती है दस्तक, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच संभव

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया का मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई की 14 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी के बाद अब ईडी की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है।

Published: August 20, 2022 09:57:03 am

दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सुबह 8.30 बजे से शुरू हुई ये छापेमारी देर रात 10.30 बजे तक चली। यानी 14 घंटे तक सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर सघन छापेमारी की। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए। खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अब सीबीआई रेड के बाद प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि अब ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से एक्साइज पॉलिसी केस की जांच कर सकती है।

Delhi Excise Case After CBI Raid at Manish Sisodia House ED May Investigate Money Laundering Case