दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुक्रवार शाम को 12 आइएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। यह आदेश तब आया है, जब CBI ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर उपमुख्यमंत्री के घर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आज केंद्र जांच ब्यूरो (CBI) की छापेमारी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 12 IAS अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली सेवा विभाग की उप सचिव अंजू मंगला ने सभी आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नया पद संभालने के आदेश जारी किए हैं। सभी का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया गया है। कई आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

Lt Governor of Delhi, Vinay Kumar Saxena orders transfers of 12 IAS officers, with immediate effect