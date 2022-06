दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब खेलों में भी मिलेगी ग्रेजुएशन डिग्री

दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के लिए बड़े फैसले ले रही है। सैनिक स्कूल शुरू किए जाने की घोषणा के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब दिल्ली सरकार खेलों में भी ग्रेजुएशन डिग्री देगी। इसके पीछे की वजह भी सरकार ने साझा की है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों की कायाकल्प के बाद सैनिक स्कूलों की शुरुआत और अब एक और बड़ा फैसला केजरीवाल सरकार की ओर से लिया गया है। दरअसल इस फैसले के तहत अब खेलों में दिल्ली सरकार ग्रेजुएशन की डिग्री मुहैया करवाएगी। यानी अब खेल में रुचि रखने वाले या खेल में भविष्य बनाने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स को पढ़ाई की चिंता नहीं करनी होगी।

Delhi Govt To Give Graduation Degree To Students Who Perform Well In Sports