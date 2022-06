Weather Update: दिल्ली में झमाझम बारिश के लिए हो जाएं तैयार, जानिए कब दस्तक देगा Monsoon

देश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर गर्मी ने डेरा जमा लिया है। सूरज की तपिश के बीच बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यही नहीं दिल्ली में मानसून के दस्तक की भी तारीख सामने आ गई है।

Published: June 23, 2022 10:25:07 am

देश के साथ-साथ दिल्ली में भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते हफ्ते जहां बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं बारिश थमने के साथ ही एक बार फिर सूरज का सितम दिल्लीवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालांकि पहले की तरह तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं पहुंचा लेकिन गर्मी और उमस लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर रही है। हालांकि इस बीच भारती मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ दिल्ली में मानसून के दस्तक की तारीख भी सामने आ गई है।

Weather Update Rainfall Alert In Delhi Monsoon Will Hit On June 27