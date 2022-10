त्योहारों के बीच कमरतोड़ महंगाई, 22 फीसदी तक महंगे हुए रोजाना के सामान, जानिए कब मिलेगी राहत...

सरकारी आंकड़े चाहे जो कहें लेकिन रोजाना की चीजों में महंगाई लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। जनवरी से अब तक सामानों की कीमत 22 प्रतिशत तक बढ़ी है। क्या आने वाले दिनों में इसका असर कम होगा? जानिए एक्सपर्ट्स की राय...

Updated: October 01, 2022 08:41:59 am

During the festive season 22% inflation in daily items