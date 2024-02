हार्ट अटैक से बचना है तो Sweet drinks से तौबा करें, सिर्फ व्यायाम से काम नहीं चलेगा

क्या आप मीठे पेय पदार्थों का खूब सेवन करते हैं? क्या आपको लगता है कि व्यायाम करके आप इन पेय पदार्थों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं? यह सोच गलत है!

चीनी युक्त पेय पदार्थों से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। व्यायाम हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इन पेय पदार्थों से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से नहीं रोक सकता है।

मीठे पेय से बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा : Heart Attack is a Major Cause of Death in the World, Exercise Not Enough to Prevent Heart Attack Due to Sweet Drinks