फर्जी डॉक्टरों को अब होगा पर्दाफाश, क्यूआर कार्ड से होगी असली पहचान

Fake doctors will be identified through QR : कई बार बिना योग्यता और डिग्री के फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज करते पकड़े जाते हैं। इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ती है।

नई दिल्ली•Jun 09, 2024 / 10:15 am• Shaitan Prajapat

Fake doctors will be identified through QR : कई बार बिना योग्यता और डिग्री के फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज करते पकड़े जाते हैं। इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ती है। ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) ने नई शुरुआत की है। इसके तहत डॉक्टरों को अपने क्लिनिक और अस्पतालों में एक खास क्यूआर कोड लगाना होगा, जिसे स्कैन कर मरीज डॉक्टर की प्रामाणिकता जांच पाएंगे। फर्जी डॉक्टरों पर निगरानी रखने और उन्हें मरीजों का इलाज करने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा।