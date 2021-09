Flood In Gujarat: भारी बारिश के बाद सड़कें बनीं दरिया, लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी NDRF

नई दिल्ली। गुजरात के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ( Flood In Gujarat ) से हालात बहुत खराब हो गए हं। भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर जल भराव के चलते कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

कई इलाकों में तो बाढ़ से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों की सांसें तक अटक हुई हैं। राजकोट ( Rajkot ) और जामनगर ( Jamnagar ) जैसे शहरों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। यहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ( NDRF ) ने मोर्चा संभाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलिकॉप्टर तक उतारने पड़े हैं।

जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे स्थिति हो गई है। सबसे खराब हालात जामनगर के हैं। जहां 35 गांवों का संपर्क ही कट गया है। NDRF की 6 टीमें और वायुसेना के 4 हेलिकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

18 बांध ओवरफ्लो

भारी बारिश के बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। अकेले जामनगर में 18 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं।

कई इलाकों में मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है। बाढ़ से बचाव के लिए ज्यादातर लोग अपने मकानों की छतों पर पहुंच गए हैं, ताकि सुरक्षित रह सकें।

