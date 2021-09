Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में फिलहाल बारिश से राहत नहीं, जानिए कब तक बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather News Updates Today ) में सितंबर के महीने में मानसून ( Monsoon In Delhi ) खासा मेहरबान है। शनिवार से रुक-रुक कर राजधानी में अच्छी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहेगा। हालांकि सोमवार को हल्की बारिश ( Delhi Rains ) के आसार हैं। आईएमडी ( IMD ) के मुताबिक दिनभर बादल छाए रहेंगे।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस हफ्ते में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे साथ ही गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

13-09-2021; 0400 IST; Light intensity rain/drizzle would occur over and adjoining areas of isolated places of North Delhi, Garhmukteshwar, Khekra, Bagpat, Narwana, Kaithal, Rohtak, Kharkhonda during next 2 hours. pic.twitter.com/yayuyMpbsl