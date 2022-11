Gujarat Election: गिर जंगल में मात्र एक वोटर के लिए बनेगा पोलिंग स्टेशन, मतदान कराने जाएगी 15 लोगों की टीम

Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात में चुनाव की घोषणा हो गई है। यहां दिसंबर के पहले सप्ताह में दो चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ होगी। इस चुनाव की एक रोचक बात यह है कि यहां मात्र एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

Gujarat Election: Polling Booth in Gir Forest set up for only one voter