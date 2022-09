आज से दो दिन के बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, 'जन भावना महासभा' को करेंगे संबोधित, पार्टी नेताओं के साथ बैठक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही किशनगंज में पार्टी के प्रमुख नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। वहीं कल BSF और SSB के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। वह बिहार के सीमांचल इलाके में पहली बार 'जन भावना महासभा' को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह हेलिकॉप्टर के जरिए किशनगंज पहुचेंगे, जहां शाम 4 बजे के आसपास माता गुजरी विश्वविद्यालय में बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ वह बैठक करेंगे। किशनगंज में ही रुकने के बाद अगले दिन शनिवार को किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में पूजा भी करेंगे।

Home Minister amit shah in bihar to prepare ground for 2024 lok sabha polls as bjp comes up with new slogan