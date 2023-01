भारत ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को किस दिन अपनाया, सही जवाब होने पर करें गर्व

Who Wrote National Anthem राष्ट्रगान किसने लिखा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं। और देश ने किस दिन, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को दर्जा दिया। अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं मालूम है तो इस खबर को पढ़ें, कई जानकारियां मिलेंगी।

Who is author of national song? भारत के इतिहास में 24 जनवरी का खास महत्व है। 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों ने संविधान को अपनाने और लागू करने के समर्थन में हस्ताक्षर किए थे। इस दिन 1952 में चुनाव होने के बाद पहली बार देश की संसद का गठन किया गया था। पर संविधान सभा, भंग होने के बावजूद अस्थायी तौर पर काम कर रही थी। गौर करने वाली एक अहम बात यह है कि, संविधान सभा ने 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था। 1952 और फिर 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रगान की जो किसी भी देश के लिए गर्व करने की बात होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को अपनाने की मंजूरी दी थी। 'जन गण मन' को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। एक बेहद दिलचस्प बात है कि, इसी दिन 'वंदे मातरम' को भारत का राष्ट्रीय गीत चुना गया है।