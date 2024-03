Romeo Helicopter: लक्षद्वीप में 5 मार्च को होगा नौसैनिक अड्डा का उद्घाटन, INS जटायु पर तैनात किए जाएंगे रोमियो हेलीकॉप्टर

Submitted by:

Romeo Helicopter INS Jatayu For China: भारतीय नौ सेना (Indian Navy) ने हिंद महासागर में चीन(China) और मालदीव कि किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने की तैयारी कर ली है। 5 मार्च को लक्षद्वीप (Lakshdeep) में नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु शुरू होने जा रहा है।

Romeo Helicopter on INS Jatayu For China And Maldives : भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अब अपना वर्चस्व स्थापित करने जा रहा है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित करने जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 मार्च को इसे भारतीय नौ सेना को अधिकारिक रूप से सौंप सकते हैं। हिंद महासागर में भारत यहां से चीन को सीधे चुनौती देगा।