जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्र चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं, अनुसूचित जनजातियों और गुलाम कश्मीर से आए नागरिकों को भी आरक्षण मिल सकता है।

