Lalu Prasad Yadav की तबीयत में नहीं हो रहा सुधार, आज एयर एंबुलेंस से लाए जाएंगे दिल्ली

राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद की यादव की सेहत में सुधार नहीं दिख रहा है। रविवार को पत्नी राबड़ी देवी के निवास पर गिरने के बाद उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। यही नहीं इसके बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती गई और अचानक सोमवार सुबह उन्हें पटना के अस्पताल में ICU वार्ड में भर्ती करना पड़ा।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पटना में इलाज करा रहे लालू यादव की तबीयत में खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। एयर एंबुलेंस के जरिए लालू यादव को बुधवार को शाम राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में लाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव की शाम करीब 4.30 बजे एम्स लाया जाएगा। यहीं पर उनका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार होगा। दरअसल रविवार को पत्नी राबड़ी देवी के निवास पर सीढ़ियों से गिरने के बाद उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। यही नहीं इसके बाद भी उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। इसके बाच अचानक उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Lalu Prasad Yadav Airlift Today To Admitted In Delhi AIIMS For Better Treatment