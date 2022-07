लालू यादव ICU में भर्ती, बेहोशी की हालत में लाए गए थे अस्पताल, कल सीढ़ी से गिरने पर टूटी थी हड्डी

राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राजद सुप्रीमो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को सीढ़ियों से गिरने के बाद उनकी कंधे की हड्डी टूट गई थी, लेकिन सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया।

Published: July 04, 2022 10:16:58 am

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पुराने मामलों में लगातार पेशियां और दूसरी तरफ सेहत और दुर्घटनाएं भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। रविवार को पत्नी राबड़ी के घर पर सीढ़ियों से गिरने के बाद उनकी कंधे की हड्डी टूट गई थी, अभी इस दर्ज से उबरे ही नहीं थे कि सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते ही उन्हें तुरंत अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है।







Lalu Prasad Yadav Admitted In Patna Paras Hospital ICU Ward After Fell From Stairs