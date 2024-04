Lok Sabha Elections 2024 : बिहार की इन चार सीटों पर होगा मतदान,76 लाख मतदाता 38 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला

Lok Sabha Elections 2024 Bihar News in Hindi : बिहार भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी,जयप्रकाश नारायण और डॉ राजेंद्र प्रसाद से ताल्लुक रखने वाली भूमि है। बिहार संसद में सीटें और देश की दिशा तय करने में भागीदार रहेगा। बिहार में विकास अहम मुददा है, लेकिन देश की राजनीति में बदलाव और सरकार बनाने में भी बिहार भू​मिका निभाता है। मतदाताओं में जोश, उमंग और उत्साह अपार है।

Loksabha-Elections 2024-Bihar

Lok Sabha Elections 2024 Bihar News in Hindi : लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण (First Phase ) में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 4 पर पहले चरण ( First Phase) में मतदान से राजनीति के करवट लेने से यहां की सियासत के मूड का पता चलेगा। यहां पहले चरण में 76 लाख मतदाता 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मददेनजर बिहार के मतदाताओं में भी जोश, उमंग और उत्साह है।

मोदी और शाह कर चुके प्रचार Lok Sabha Elections 2024 Bihar First Phase News in Hindi : एक ओर जहां प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 4 से 16 अप्रेल के बीच जमुई ( Jamui), नवादा ( Nawada)और गया (Gaya) में और केंद्रीय मंत्री ( Union Minister ) अमित शाह (Amit Shah) ने औरंगाबाद (Aurangabad) में प्रचार किया। राजद चार राज्यों में चुनाव लड़ रही Lok Sabha Elections 2024 Bihar First Phase News in Hindi : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( NDA) ने 2019 में बिहार में लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय जनता दल ( RJD) भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन ( Indian National Development Inclusive Alliance) के हिस्से के रूप में पहले चरण में सभी चार राज्यों में चुनाव लड़ रही है। उसने औरंगाबाद (Aurangabad) से अभय कुशवाहा (Abhay Kushwaha), गया Gaya से कुमार सर्वजीत सिंह (Kumar Sarvjeet Singh) , नवादा (Nawada) से श्रवणकुमार कुशवाहा ( Shravan Kumar Kushwaha) और जमुई ( Jamui) से अर्चना रविदास (Archana Ravidas) को मैदान में उतारा है। लोजश व एलजेपी भी डटे हैं Lok Sabha Elections 2024 Bihar News in Hindi : बिहार में तीन बार के विधायक ( MLA) सुशीलकुमार सिंह (Sushilkumar Singh) और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे (Son of former Union Minister CP Thakur) राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर (Rajya Sabha Member Vivek Thakur) औरंगाबाद (Aurangabad) और नवादा (Nawada) से भाजपा के उम्मीदवार (BJP Candidates) हैं। भाजपा के गठबंधन सहयोगियों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर (HAM-S) ) और लोक जनशक्ति पार्टी -रामविलास ( Lok Janshakti Party-Ram Vilas ) या एलजेपी- आरवी (LJP-RV) ने गया (Gaya) और जमुई ( Jamui) सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा उधर 79 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister) जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने दो बार गया (Gaya) सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की लोकप्रियता पर भरोसा कर रहे हैं। जनता दल – यूनाइटेड (Janta Dal United) के विजय मांझी (Vijay Manjhi) ने 2019 में गया (Gaya) सीट और 2014 में भाजपा के हरि मांझी (Hari Manjhi) ने जीत हासिल की ​थी। ओबीसी के 17 लाख से अधिक मतदाता गया (Gaya) में 30% से अधिक मतदाता अनुसूचित जाति ( SC Voters) के हैं। माना जाता है कि गया (Gaya) में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जमुई ( Jamui) में एलजेपी आरवी( LJP-RV) नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) के बहनोई अरुण भारती (Arun Bharti ) चुनाव लड़ रहे हैं और 2014 और 2019 में दो बार सीट जीतने वाले पवन (Pawan) हाजीपुर (Hajipur) चले गए हैं। जमुई के 17 लाख से अधिक मतदाताओं में से लगभग 250000 अत्यंत पिछड़ा वर्ग (OBC Voters) से ताल्लुक रखते हैं। नवादा में रोचक मुकाबला नवादा (Nawada) में, राजद के कुशवाहा (RJD's Kushwaha) ने विवेक ठाकुर Vivek Thakur को बाहरी व्यक्ति करार दिया है, क्योंकि वे पटना (Patna) से हैं। नवादा (Nawada) में भोजपुरी गायक (Bhojpuri Singer) गुंजनसिंह (GunjanSingh) भी चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा सीट पर 2014 में भाजपा (BJP) के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister GirirajSingh) और 2019 में एलजेपी के चंदनसिंह (LJP's Chandan Singh) ने जीत हासिल की थी।