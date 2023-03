तिहाड़ जेल के विपश्यना सेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, भागवत गीता, डायरी, पेन सहित मिलेगी ये सब चीजें

Submitted by:

Manish Sisodia in Tihar Jail: दिल्ली की नई शराब नीति मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।

Manish Sisodia send in Tihar Jail for judicial custody in Excise Policy Case