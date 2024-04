PM मोदी के हमशक्ल से मिलिए, इस राज्य में बेचते हैं गोलगप्पे, पीएम की तर्ज पर इन बातों का रखते हैं खास ख्याल

अनिल भाई ठक्कर गोलगप्पे बेचते हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तरह दिखते हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री के मूल्यों से गहरे तौर पर प्रेरित हैं।

Pani Puri Seller Who Looks Like PM Modi : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए दो चरणों के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। अभी और पांच चरणों के मतदान होने बाकी हैं। देश के मतदाता किस पार्टी को चुनाव में विजयी बनाती है, यह तो चार जून को मतों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और वह किसे अपना प्रधानमंत्री बनाएगी, यह भी चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर कोई संशय नहीं है। वह प्रधानमंत्री के बतौर नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल वाले एक शख्स सामने आया है। यह शख्स पानी पुरी बेचते हैं।

बाल और दाढ़ी पीएम मोदी से खाती है मेल अनिल भाई ठक्कर गुजरात के आनंद में तुलसी पानी पुरी नाम की दुकान चलाते हैं। शहर के लोग अनिल भाई ठक्कर को पीएम मोदी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि उनका चेहरा बहुत हदतक प्रधानमंत्री मोदी से मिलता जुलता है। उनका हेयरस्टाइल और सफेद दाढ़ी भी पीएम से मेल खाती है। अनिल 18 साल की उम्र से बेचते हैं पानी पुरी अनिल भाई ठक्कर मूल रूप से जूनागढ़ के रहने वाले हैं और वह 18 साल की उम्र से चाट बेचते हैं। उनकी दुकान का नाम ‘तुलसी पानी पुरी सेंटर’ है। दुकान की शुरुआत उनके दादा ने की थी। ‘पीएम से लुक मिलने के चलते मिलता है बहुत प्यार’ अनिल भाई 71 वर्ष के हैं और उनका कहना है कि उनके लुक के कारण ग्राहक अक्सर उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी से मेरी समानता के कारण मुझे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों से बहुत प्यार और सम्मान मिलता है।” अनिल ठक्कर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के मूल्यों से गहरे तौर पर प्रेरित हैं और स्वच्छता पर उनके जोर की तरह वह अपने स्टॉल को भी पूरी तरह से साफ रखते हैं। विकास महंते की भी शक्ल पीएम मोदी से खाती है मेल अनिल ठक्कर इकलौते व्यक्ति नहीं हैं जिनकी पीएम मोदी से शक्ल मिलती है। एक शख्स विकास महंते हैं जो मुंबई के मलाड में रहते हैं जिनकी शक्ल भी पीएम मोदी से मिलती है। इस साल की शुरुआत में अनिल भाई की गरबा खेलते हुए एक वीडियो को गलती से पीएम मोदी का डीपफेक मान लिया गया था। वहीं महंते जो अपने आप में भीड़ खींचने वाले व्यक्ति हैं, कहते हैं कि वह पीएम मोदी और उनकी राजनीति के ब्रांड के प्रशंसक हैं। पढ़ना जारी रखे

