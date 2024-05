Russia-Ukraine War : रूस ने कहा -हम परमाणु शक्ति हैं, अगर हमें किसी ने धमकी दी तो देख लेंगे

नई दिल्ली•May 09, 2024 / 06:12 pm• M I Zahir

Russia-Ukraine War: Russia said – We are a Nuclear Power, if anyone threatens us we will see

Russia said-We are Nuclear Power, If anyone threatens us then we will see : रूस-यूक्रेन युद्ध ( Russia-Ukraine War ) के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin) ने कहा ​है कि हम परमाणु शक्ति हैं और दुनिया का कोई भी देश हमें धमकी देने की हिमाकत न करे। अगर किसी देश ने ऐसा किया तो हम देख लेंगे। पुतिन ने पश्चिम पर वैश्विक संघर्ष का जोखिम उठाने का आरोप लगाया है।