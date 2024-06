Modi 3.0 : प्रधानमंत्री मोदी के शपथग्रहण समारोह में मिला ऐश्वर्या मेनन और सुरेखा यादव को न्योता, जानिए कौन हैं ये दमदार महिलाएं?

Narendra Modi रविवार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस अवसर पर करीब 8000 विशेष अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। उस लिस्ट में Aiswarya S Menon और Surekha Yadav भी शामिल हैं।

Prime Minister Narendra Modi swearing in ceremony : नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को शपथ लेने के साथ ही वह भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। आज तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ( First Prime Minister of India Jawahar Lal Nehru) ही ऐसे इकलौते शख्स थे जिन्होंने लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। जाहिर सी बात है कि यह नरेंद्र मोदी के लिए बेहद गौरव भरा क्षण होगा और यही वजह है कि वह खुद और भारतीय जनता पार्टी भी इस पल को अविस्मरणीय लम्हों में बदलना चाहेंगे। इस अवसर पर 8 हजार विशेष अतिथियों को न्योता दिया गया है। इन नामों के बीच ऐश्वर्या एस मेनन (Aiswarya S Menon) भी एक खास शख्स हैं जिनको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या एस मेनन कौन हैं?