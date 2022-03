15 घंटे बाद भूख नहीं हुई बर्दाश्त तो दोस्तों के लिए खाना लेने निकल पड़ा नवीन, करीबी दोस्त ने बताया उन आखिरी पलों का हाल

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने भारत को भी बड़ा जख्म दिया है। कर्नाटक निवासी नवीन शेखरप्पा की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नवीन के साथ ही कई अन्य भारतीय छात्र भी वहां फंसे हैं। नवीन के ऐसे ही करीबी दोस्तो ने बताया जब 15 घंटे तक भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो दोस्तों के लिए खाना लेने के लिए नवीन बंकर से बाहर निकल आया। दोस्तों ने बताया उन आखिरी पलों का हाल।

यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा की मौत की खबर जिसने सुनी हर कोई सन्न रह गया। नवीन के साथ उस दौरान उसके कुछ और दोस्त भी बंकर में थे। लेकिन ये सभी कई घंटों से भूख और प्यास से बिलख रहे थे। हालांकि बाहर रूसी सेना जिस तरह कहर बरपा रही थी, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि खान का बंदोबस्त करने बाहर जा सकें। ऐसे में जब 15 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया और भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो नवीन ने हिम्मत दिखाई। वो अपने और दोस्तों के लिए खाना लेने उस बंकर से बाहर निकला जहां वो महफूज था। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सफर है। बंकर में मौजूद हिमाचल के रहने वाले अंकुर नवीन के ही दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि आखिर उन आखिरी पलों में क्या हुआ?







Naveen Shekharappa Had Left Himachal's Friend Ankur In The Bunker To Bring Food