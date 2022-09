नीतीश की PM पद की दावेदारी को ले JDU की 'पोस्टर पॉलिटिक्स', नारे लगे- 'देश का PM कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो'

Nitish Kumar PM Candidate: जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में जदयू की ओर से कई ऐसे पोस्टर लगे हैं, जो नीतीश की दावेदारी को बता रही है।

Nitish Kumar as opposition PM face hints JDU Posters in Patna Slogan also rises