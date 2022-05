आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों के बारे में बात करना बेकार है: सद्गुरु

आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आक्रान्ताओं द्वारा तोड़े गए हजारों मंदिरों को लेकर बातें करना बेकार हैल। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को भी एक बडी सलाह दी है।

Updated: May 23, 2022 12:07:15 am

इन दिनों ज्ञानवापी के अलावा कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के दावे को लेकर आए दिन बहस देखने को मिल रही है। दिल्ली का कुतुब मीनार और हैदराबाद के मस्जिद में भी हिन्दू देवी देवताओं के निशान होने तक को लेकर चर्चा है। ऐसे में मंदिर-मस्जिद का विवाद अब हर दिन नए तरीके से देखने को मिल रही हैं। इस बीच एक आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु का कहना है कि अब उन हजारों मंदिरों के बारे में बात करना बेकार जो आक्रान्ताओं द्वारा तोड़े गए थे। इसके पीछे का तर्क उन्होंने ये दिया है कि इतिहास को फिर से नहीं लिखा जा सकता है।

No sense talking about temples razed during invasions says Sadhguru