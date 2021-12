Omicron In Delhi: राजधानी में चार नए केस आए सामने, दिल्ली में ओमिक्रॉन से कुल संक्रमितों की संख्या हुई 6

Omicron In Delhi स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कहा कि राजधानी में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं। इन चारों केस में फिलहाल हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन के सभी मामले विदेश से आने वाले लोगों में ही पाए गए हैं। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। सभी मरीजों में हल्के लक्षण पाए गए हैं।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) के खतरनाक वैरिएंट ओमिक्रॉन ( Omicron Variant ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को एक और फिर ओमिक्रॉन संक्रमित नए केस सामने आए हैं। देश का राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित चार नए मामले सामने आने हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमितों की कुल संख्या 6 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसको लेकर अहम जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कहा कि राजधानी में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं। इन चारों केस में फिलहाल हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन के सभी मामले विदेश से आने वाले लोगों में ही पाए गए हैं।

Four new Omicron cases detected, taking the total number of cases to 6. Of the 6 cases, 1 patient has been discharged from the hospital. Currently, 35 Covid positive patients & 3 suspected cases admitted to LNJP hospital: Delhi Health Minister Satyendar Jain on Omicron cases pic.twitter.com/Bwlz15YVCI