25 को हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जंयती पर INLD की रैली, नीतीश, तेजस्वी, फारुख, शरद, ममता सहित कई विपक्षी नेता जुटेंगे

Opposition against BJP: 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में विपक्षी नेताओं की एकजुटता का एक बड़ा मंच सजेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल की जयंती के मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल फतेहाबाद में 25 सितंबर को एक बड़ी रैली करने जा रही है। जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे।

Opposition unity in birth anniversary of Devi Lal opposition leaders including Nitish sharad, Mamta will come together