राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह

नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार शाम को सीएम नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को लेकर पूर्वव केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को राज्य की जनता की चिंता नहीं है।

विपक्ष एकता को मजबूत करने को लेकर बिहार के CM नीतीश कुमार मुहिम पर दिल्ली गए हैं। उन्होंनें आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार राजधानी में एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) नेता डी राजा और इंडियन नैशनल लोकदल (INLD) नेता ओमप्रकाश चौटाला से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इससे पहले नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कभी नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने उन पर एक बार फिर तंज कसा है।

Former Union Minister RCP Singh lashed out at Nitish Kumar's meeting with Rahul Gandhi