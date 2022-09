गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा- अकेले कभी नहीं लड़े चुनाव और चले नरेन्द्र मोदी को हराने

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज जमके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ी और बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की।

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच मणिपुर में आज JDU छोड़ने वाले पांच विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की ओर से कहा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 50 सीट में समेटा जा सकता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जमके निशाना साधा है।

Giriraj Singh targeted Bihar CM Nitish Kumar, said- never fought elections alone, and went on to defeat Narendra Modi