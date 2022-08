कर्मचारियों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, CJI एनवी रमना ने वकीलों को मास्क पहनने की दी सलाह

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट रूम में आने वालें सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी कर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन जहां कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना ने भी कोर्ट रूम में आने वालों को मास्क पहन कर आने की सलाह दे दी है। एनवी रमना ने वकीलों को कोर्ट रूम में मास्क पहनने की सहाल देते हुए गुरुवार को कहा कि कई कर्मचारी और हमारे सहयोगी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट रूप में मौजूद सभी लोगों से COVID-19 के संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सभी से मास्क पहनने का अनुरोध किया।

Please wear masks, our staff-colleagues getting COVID infection: CJI NV Ramana to lawyers appearing physically