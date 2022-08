दिल्ली में मास्क पहनना फिर अनिवार्य, जानें नए नियम और पेनालिटी

Delhi Corona Update: देशभर में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कोरोना के कारण केवल अगस्त में ही 40 लोग जान गंवा चुके हैं।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।पिछले 24 घंटों में 2146 कोरोना के नए मामले दर्ज किये गए हैं जबकि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। पॉजिटिविटी रेट में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पब्लिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नए नियम लागू कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, कार में यात्रा करने वालों को थोड़ी राहत दी गई है।

