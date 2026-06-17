NEET: सफल परीक्षा की चुनौती बड़ी, कैबिनेट सचिवालय कर रहा मॉनिटरिंग, टेलीग्राम सीईओ ने जताई नाराजगी

NEET 2026: नीट-यूजी पेपरलीक के कारण बदनामी झेल रही केंद्र सरकार के सामने 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा का सफल आयोजन चुनौती बना हुआ है। पेपरलीक माफिया को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे सख्त सुरक्षा रणनीति तैयार की है। इसके तहत सरकार ने मंगलवार को पेपर लीक माफिया पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए मैसेजिंग ऐप 'टेलीग्राम' पर 22 जून तक अस्थायी बैन और 30 जून तक आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के आदेश के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से टेलीग्राम को हटा दिया है। कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन खुद भी सीधे री-नीट परीक्षा की प्रक्रिया की निगरानी में लगे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी लगातार इंतजामों के बारे में रिपोर्ट ले रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संचार महकमे, गृह व आइटी महकमे के साथ मिलकर संदिग्ध सोशल मीडिया कंटेंट की मॉनिटरिंग का पूरा रोडमैप तैयार किया है।