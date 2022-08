भारत में कोरोना के सवा लाख से ज्यादा एक्टिव केस, नहीं रुक रहा संक्रमण

देश में 16,047 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

कोरोना के एक्टिव केस देश में 1,28,261

देश में 24 घंटे में कोरोना से 19,539 स्वस्थ

कोरोना से अब तक देश में 4,35,35,610 ठीक

कोरोना से 24 घंटे में देश में 54 मौतें

देश में कोरोना से अब तक 5,26,826 मौतें

देश में अब तक वैक्सीनेशन 2,07,03,71,204

