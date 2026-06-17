Rajasthan Weather: राजस्थान में चलेगी तेज धूलभरी आंधी, जयपुर-बीकानेर समेत 30 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

तापमान की बात करें तो फलोदी 42 डिग्री सेल्सियस के साथ राजस्थान का सबसे गर्म शहर रहा। इसके बाद जैसलमेर में 40.5, बाड़मेर में 40.1 और कोटा में 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम दर्ज किया गया। प्री-मानसून गतिविधियों और बादलों की आवाजाही के कारण कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। रात के तापमान में जोधपुर और बीकानेर सबसे गर्म रहे, जहां न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।